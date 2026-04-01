Kanpur Weather: अप्रैल में ही आग उगलने लगा सूरज, कानपुर समेत पूरे बुंदेलखंड में 42 डिग्री पार

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ता तापमान और शुष्क हवाएं हीटवेव जैसे हालात पैदा कर रही हैं। यदि तापमान इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में निकलते समय सिर को ढकने और हल्के, ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। अप्रैल में ही इस तरह की तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो इसका असर स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और मौसम के बदलते मिजाज के अनुसार खुद को ढालें।