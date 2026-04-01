Kanpur Weather: अप्रैल में ही आग उगलने लगा सूरज, कानपुर समेत पूरे बुंदेलखंड में 42 डिग्री पार

सांकेतिक फोटो
Weather Update:अप्रैल का महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन गर्मी ने अपने तेवर जून जैसे दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को Kanpur में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पूरे शहर में लू जैसे हालात बन गए। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया, वहीं सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ देखने को मिली।
सिर्फ कानपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। Lucknow और Raebareli में भी पारा 42 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं Fatehpur, Banda, Hamirpur और Orai में तापमान 41 डिग्री के आसपास बना रहा। इसके अलावा Chitrakoot और आसपास के क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर महसूस किया गया।
तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। खासकर रिक्शा-चालक, मजदूर और फील्ड में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायत लेकर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार बढ़ता तापमान और शुष्क हवाएं हीटवेव जैसे हालात पैदा कर रही हैं। यदि तापमान इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में निकलते समय सिर को ढकने और हल्के, ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। अप्रैल में ही इस तरह की तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो इसका असर स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और मौसम के बदलते मिजाज के अनुसार खुद को ढालें।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में खास गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, हल्की हवाएं या आंशिक बादल राहत दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
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