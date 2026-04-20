भारत अब विश्वगुरु नही—मुरली मनोहर जोशी के बयान से सियासत गरम, कांग्रेस का तीखा वार

मुरली मनोहर जोशी के बयान के बाद ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा गया, कि "आईना अपनों ने दिखाया है, 'विश्वगुरु' का चश्मा उतारने का वक्त आया है! मुरली मनोहर जोशी के इस कड़वे सच ने आज की दिखावे वाली राजनीति के 'गुब्बारे' की हवा निकाल दी है। जब घर के बुजुर्ग और पार्टी के मार्गदर्शक ही आईना दिखाने लगें, तो समझ लीजिए कि 'सब चंगा है' का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित है। जोशी जी का यह बयान उस 'आत्ममुग्धता' पर सीधा प्रहार है जहाँ हम अपनी कमियों को सुधारने के बजाय इतिहास की गौरवगाथाओं के पीछे छिपकर आज की बदहाली को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का साहस है कि बिना ठोस धरातल और वर्तमान की उपलब्धियों के 'विश्वगुरु' का ढोल पीटना केवल एक खोखला जुमला बनकर रह जाएगा।"