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भारत अब विश्वगुरु नही—मुरली मनोहर जोशी के बयान से सियासत गरम, कांग्रेस का तीखा वार

Murli Manohar Joshi statement:भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के ‘भारत अब विश्वगुरु नहीं’ बयान से सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने हमला बोला, जबकि सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 20, 2026

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी

कानपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का एक बयान इन दिनों सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ‘विश्व गुरु’ था, लेकिन अब उस स्थिति में नहीं है। उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है। विपक्षी दल इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का मौका बता रहे हैं, वहीं भाजपा के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बयान को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, जिससे बहस तेज हो गई है।

बयान ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

मुरली मनोहर जोशी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इसे देश के लिए आत्ममंथन की जरूरत बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे सरकार की नीतियों पर अप्रत्यक्ष सवाल मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी के भीतर से इस तरह की टिप्पणी सामने आना महत्वपूर्ण संकेत देता है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि विचारधारा और नीतियों को लेकर अंदरूनी स्तर पर मंथन जारी है, जो आने वाले समय में राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस ने साधा निशाना

मुरली मनोहर जोशी के बयान के बाद ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए लिखा गया, कि "आईना अपनों ने दिखाया है, 'विश्वगुरु' का चश्मा उतारने का वक्त आया है! मुरली मनोहर जोशी के इस कड़वे सच ने आज की दिखावे वाली राजनीति के 'गुब्बारे' की हवा निकाल दी है। जब घर के बुजुर्ग और पार्टी के मार्गदर्शक ही आईना दिखाने लगें, तो समझ लीजिए कि 'सब चंगा है' का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित है। जोशी जी का यह बयान उस 'आत्ममुग्धता' पर सीधा प्रहार है जहाँ हम अपनी कमियों को सुधारने के बजाय इतिहास की गौरवगाथाओं के पीछे छिपकर आज की बदहाली को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह महज एक टिप्पणी नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का साहस है कि बिना ठोस धरातल और वर्तमान की उपलब्धियों के 'विश्वगुरु' का ढोल पीटना केवल एक खोखला जुमला बनकर रह जाएगा।"

बयान से बढ़ी सियासी बहस

राजनीतिक हलकों में मुरली मनोहर जोशी के बयान को एक गहरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इसे उस सोच पर चोट माना जा रहा है, जिसमें देश की वर्तमान चुनौतियों की बजाय अतीत के गौरव पर ज्यादा जोर दिया जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि केवल इतिहास के सहारे वर्तमान की उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने ‘विश्वगुरु’ जैसे बड़े दावों पर नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर भाजपा समर्थक इसे व्यक्तिगत राय बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नीतियों की विफलता से जोड़ रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बन सकता है।

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Updated on:

20 Apr 2026 02:40 pm

Published on:

20 Apr 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / भारत अब विश्वगुरु नही—मुरली मनोहर जोशी के बयान से सियासत गरम, कांग्रेस का तीखा वार

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