शादी समारोह की पार्टी के बाद महिला ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दे दी जान, बगल में सोता रह गया पति

Kanpur Crime News: कानपुर के नर्वल थाना क्षेत्र के पनौरी गांव में एक दुखद घटना घटी है। यहां एक महिला ने देर रात अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली। उसका पति बगल में सो रहा था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह तड़के उनका छोटा बेटा रोने लगा, तब पति की नींद खुली। पत्नी को कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लाइट जलाकर देखा तो पत्नी का शव पंखे से साड़ी के फंदे से लटकता हुआ दिखाई दिया। पति के होश उड़ गए। पति ने तुरंत 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही नर्वल थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटना की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।