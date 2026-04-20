यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 44 ASP समेत कई DM बदले, जानें किसे कहाँ मिली पोस्टिंग

CM Yogi| Image - X/@myogioffice
UP Transfer News: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। इन तबादलों में जिलाधिकारी, एडिशनल एसपी, कमिश्नर और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं।
योगी सरकार ने प्रदेश के 44 एडिशनल एसपी का तबादला कर दिया है। इनमें से 33 अधिकारी हाल ही में डिप्टी एसपी से प्रमोशन पाकर एडिशनल एसपी बने थे। यह बदलाव पुलिस प्रशासन को नई दिशा देने के लिए किया गया है।
सरकार ने कई जिलों के डीएम (जिलाधिकारी) बदल दिए हैं। मुख्य तबादले इस प्रकार हैं:-
सरकार ने कई मुख्य विकास अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। इनमें झांसी, हापुड़, बहराइच, बदायूं, अमेठी आदि जिलों के सीडीओ शामिल हैं। जुनैद अहमद, हिमांशु गौतम, मुकेश चंद्र, केशव कुमार, श्रुति शर्मा, गामिनी सिंगला, सुनील कुमार धनवंता, पूजा साहू और रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड को नए पदों पर नियुक्त किया गया है।
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