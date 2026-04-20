यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 44 ASP समेत कई DM बदले, जानें किसे कहाँ मिली पोस्टिंग

सरकार ने कई मुख्य विकास अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। इनमें झांसी, हापुड़, बहराइच, बदायूं, अमेठी आदि जिलों के सीडीओ शामिल हैं। जुनैद अहमद, हिमांशु गौतम, मुकेश चंद्र, केशव कुमार, श्रुति शर्मा, गामिनी सिंगला, सुनील कुमार धनवंता, पूजा साहू और रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड को नए पदों पर नियुक्त किया गया है।