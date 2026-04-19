अतीक के शूटर ने बहन के साथ रचा था प्लान, प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस में खुलासा, चाय पीने निकला था अशरफ का गनर

आसिफ दुर्रानी और उसका भाई राशिद अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। घटना के दिन आसिफ शहर में ही था, लेकिन अगले दिन वह फरार हो गया। सूत्रों के अनुसार, धूमनगंज के एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसकी मदद की। उसने आसिफ को कैश दिया और नवाबगंज तक छोड़ने की व्यवस्था भी की। अब आसिफ सरेंडर करने की सोच रहा है और कुछ वकीलों से संपर्क कर रहा है। पुलिस ने दोनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। सिटी एसओजी, सर्विलांस टीम और जनपदीय एसओजी की टीमें उनकी तलाश में लगी हुई हैं। उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।