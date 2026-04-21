Market Rally: शेयर बाजार में हुई मजबूत क्लोजिंग, बुलिश संकेतों से चमका बाजार, जानिए टॉप गेनर्स और लूजर्स

Bullish candlestick pattern: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआत से ही खरीदारी रही जिससे पूरे बाजार का हाल पॉजिटिव रहा। शेयर बाजार में आज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न (Bullish candlestick pattern) देखने को मिला। इस पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में तेजी बनी हुई है, ट्रेंड ऊपर की ओर है और यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है। इसके साथ इंडेक्स इस प्रोसेस में अपने 50 दिनों के EMA से ऊपर बना हुआ है। यानी कि यह एक तरह का सपोर्ट लेवल है, जिससे पता चलता है कि मार्केट में लंबे समय तक मजबूती बनी रह सकती है।