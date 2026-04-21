महाराष्ट्र: बीजेपी नेता पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

मिली जानकारी के मुताबिक, शुरुआत में पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में टालमटोल का आरोप लगा था, लेकिन अब मीरा रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा नगरसेवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाना) और 351(2) (धमकी देना) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।