शिवसेना से पंगा पड़ा महंगा! सातारा के एसपी तुषार दोशी का अचानक तबादला, शिंदे की सभा के दिन आया आदेश

इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी की भूमिका पर सवाल उठने लगे और मामला सीधे राज्य विधानमंडल तक पहुंच गया। शिवसेना के मंत्रियों के साथ हुई बदसलूकी का मामला विधानमंडल में भी गूंजा था। भारी दबाव के बीच मुख्यमंत्री व गृहमंत्री फडणवीस ने उस समय तुषार दोशी को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था। छुट्टी से लौटने के कुछ ही दिनों बाद अब उनका तबादला सांगली कर दिया गया है।