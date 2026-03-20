शिवसेना-NCP के पास था बहुमत, पर 1 वोट से जीत गई भाजपा, महाराष्ट्र में ZP चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा

महाराष्ट्र में सतारा जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में जमकर सियासी ड्रामा देखने को मिला। आखिरी क्षण तक किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन अंत में भाजपा (BJP) ने बाजी मारते हुए सत्ता पर कब्जा जमा लिया। शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री शंभुराज देसाई, मकरंद पाटिल और एनसीपी (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे की कड़ी घेराबंदी को तोड़ते हुए भाजपा ने अपना झंडा फहरा दिया। इस कांटे की टक्कर में कोरेगांव के शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक महेश शिंदे की पत्नी प्रिया शिंदे को अध्यक्ष चुना गया, जबकि राजू भोसले ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की।