दिल्ली दौरे के बाद शिंदे का ‘ऑपरेशन टाइगर’, उद्धव के 9 सांसदों में सेंध लगाने की तैयारी

वहीं, शिवसेना (UBT) के एक वरिष्ठ नेता ने इन चर्चाओं को महज अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुके हैं लेकिन वे विफल रहे। उनका कहना है कि पार्टी के सभी लोकसभा सांसद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते थे, वे पहले ही शिंदे खेमे में जा चुके हैं और अब पार्टी में केवल वफादार और प्रतिबद्ध नेता ही बचे हैं। ऐसे में अब उनके टूटने की संभावना नहीं है। सभी नौ सांसद इस मुश्किल समय में पार्टी प्रमुख (उद्धव ठाकरे) का साथ नहीं छोड़ेंगे।