महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर: इधर चलती रही बातचीत, उधर भाजपा ने पलटी बाजी, शिवसेना बोली- ये विश्वासघात है

63 सीटों वाली छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद में पिछले महीने हुए चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 23 सीटें जीती थीं। भाजपा के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 21 सीटें थीं, जबकि शिवसेना (उद्धव गुट) को 9 और एनसीपी (सुनेत्रा पवार) को 4 सीटें मिली थीं। हालांकि किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, इस वजह से भाजपा-शिवसेना के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी। संख्या बल के लिहाज से भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) मिलकर आसानी से सत्ता बना सकते थे, लेकिन घटनाक्रम ने अलग ही दिशा ले ली। बहुमत से दूर होने के बावजूद भाजपा निर्विरोध जीत गई।