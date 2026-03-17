‘बॉस अमित शाह से आदेश लेने दिल्ली आए हैं’, एकनाथ शिंदे के दौरे पर उद्धव गुट ने कसा तंज

इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शिंदे के दौरे पर तंज कसते हुए कहा, “एकनाथ शिंदे की पार्टी का हाईकमान मुंबई में नहीं, बल्कि दिल्ली में है। इसलिए अगर वे अपने ‘पार्टी प्रमुख’ अमित शाह से मिलने दिल्ली आते हैं, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में क्या करना है, इसके आदेश वे अमित शाह से लेते हैं। जिसके लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि अमित शाह ने ही उनकी पार्थी की स्थापना की है।”