शरद पवार मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, बारामती दौरा रद्द, बेटी सुप्रिया ने दी हेल्थ अपडेट

बता दें कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद शरद पवार राजनीति में काफी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी नई पारी की शपथ व्हीलचेयर पर बैठकर ली थी। उनके करीबियों का कहना है कि वे लगातार काम के दबाव में रहते हैं, इसलिए समय-समय पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें आराम और नियमित जांच की सलाह दी जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक-दो दिनों की जांच और आराम के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।