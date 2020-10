CLAT Result 2020 घोषित, ऐसे देखें अपना नतीजा

नई दिल्ली। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) ने सोमवार शाम को CLAT 2020 का परिणाम ( CLAT 2020 result ) घोषित कर दिया है। संघ की आधिकारिक वेबसाइट www.consortiumofnlus.ac.in पर CLAT परिणाम उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवार इस पेज के जरिये भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

जुलाई 2021 तक भी COVID-19 Vaccine पूरे देश को नहीं मिल पाएगी! स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा का है यह मतलब

CLAT Result 2020 और मेरिट सूची की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। CLAT-2020 की समेकित मेरिट सूची कंसोर्टियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।

उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत लॉगिन आईडी के माध्यम से श्रेणी रैंक और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं और अपना CLAT परिणाम/स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि CLAT 2020 परीक्षा 28 सितंबर को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। CLAT काउंसलिंग 2020 आगामी 6 अक्टूबर को शुरू होगी और 9 अक्टूबर को पहला आवंटन होगा।

The Consortium of National Law Universities has now published the Consolidated Merit List of #CLAT2020 on the Consortium’s website. Further, each candidate can check the category rank and other details through their individual login ids and can download their score card.