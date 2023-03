Ramdan Month 2023: जल्द शुरू होगा रमजान का माह-ए-मुबारक, जानें कब रोजों की सही तारीख और अहमियत भी

भोपालPublished: Mar 16, 2023 02:37:05 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Ramdan or Ramzan2023: Start And End Date of Ramdaan, Significance: इस मुबारक महीने का लोग साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। चांद दिखने के साथ ही इस मुबारक महीने की शुरुआत हो जाती है। वहीं चांद दिखते ही इस महीने का समापन माना जाता है और अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक यह साल का 9वां महीना होता है। इस बार रमजान का मुबारक महीना चांद के अनुसार 22 या 23 मार्च से शुरू हो जाएगा।