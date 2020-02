Budget 2020 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही-खाता लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) आज अपना दूसरा बजट 2020 ( budget 2020 ) पेश करेंगी। सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। उससे पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय जाएंगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी बजट को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर बजट भाषण शुरू होगा। यह बजट (Budget 2020 ) सरकार, देश और खुद निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) के लिए भी काफी अहम है। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने थालीनॉमिक्स का कांसेप्ट रखा गया। तो देश के लोगों का सीता की थाली से भी काफी उम्मीदें होंगी। सरकार के सामने देश के लोगों पर ज्यादा भार ना डालने की भी चुनौती होगी। वहीं देश को चलाने के लिए खजाना भरने की भी चुनौती होगी। जिसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण में साफ दिख गई है। देखना दिलचस्प होगा कि देश की वित्त मंत्री आखिर किस तरह की घोषणाएं करेंगी?

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman with 'Bahi-Khata' ahead of presentation of Union Budget 2020-21 pic.twitter.com/QyGTHmAhfh — ANI (@ANI) February 1, 2020

लाल पोटली में बही खाता लेकर निकलीं निर्मला ( Nirmala Sitharaman )

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल पोटली बही खाता लेकर राष्ट्रपित भवन पहुंच गर्इ हैं। अहम सवाल यह है कि क्या वह उम्मीदों पर खरा उतरेंगी?

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman and her team to meet President Ram Nath Kovind, ahead of presentation of Budget https://t.co/UOWNDjqVSo — ANI (@ANI) February 1, 2020

10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को दी जाएगी मंजूरी

राष्ट्रपति भवन पहुंची निर्मला सीतारमण

घर से वित्त मंत्रालय रवाना हुईं निर्मला सीतारमण

बजट से किसानों को मिल सकता है बंपर तोहफा

Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at Ministry of Finance; She will present her second Budget today pic.twitter.com/LGwGcumYk1 — ANI (@ANI) February 1, 2020

चुनौतियों का बजट (Budget 2020)

यह बजट सरकार के लिए काफी चुनौतियों भरा है। जहां सरकार के सामने देश की आम जनता को संतुष्ट करने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने देश के चलाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की चुनौती है। सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है। डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। ऐसे में देश की वित्त मंत्री रेवेन्यू बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। जिसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण के थीम 'वेल्थ क्रिएशन' में साफ दिख गया है।

सुस्ती से निपटने की चुनौती

वैसे सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपर दर का अनुमान 6 फीसदी से 6.5 फीसदी लगाया है लेकिन बीते एक साल से देश आर्थिक सुस्ती की मार झेल रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 5 फीसदी के आसपास रह सकती है। कई एजेंसियों और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की नजरें भारत के बजट पर होंगी। वो देखना चाहेंगी कि आखिर देश की मोदी (PM Modi ) सरकार इस आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है।

मिडिल क्लास को राहत की उम्मीदें

बजट (Budget 2020) में मिडिल क्लास की नजरें टैक्स स्लैब पर ही टिकी होंगी। ऐसे में आयकर के मार्चे पर निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) किस तरह का फेरबदल कर सकती हैं, यह देखने वाली बात होगी। पिछले बजट में देश की वित्त मंत्री ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी थी। ऐसे में देश के लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

रोजगार को लेकर होंगी घोषणाएं

नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) की पहली सरकार को सबसे ज्यादा रोजगार के मार्चे पर आलोचना झेलनी पड़ी थी। उसके बाद एजेंसियों और विभागों की ओर से जो रोजगार के आंकड़े सामने आए वो भी सरकार के फेवर में नहीं थे। ऐसे में इस बार रोजगार को बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती निर्मला सीमारमण के सामने होगी। शनिवार को पेश हुए आर्थिक सर्वे से संकेत मिले हैं और कहा गया है कि अगले पांच साल में 4 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएंगे, लेकिन सरकार इस मामले कितनी गंभीर है, बजट में देखने को मिलेगा।