वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया इकोनाॅमिक सर्वे, आ गए अच्छे दिन!

नई दिल्ली। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने इतिहास रचते हुए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण ( economic survey ) संसद में आज पेश कर दिया है। प्रचंड बहुतम के साथ लगातार दूसरी बाद सत्ता में आई NDA -2 का यह पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। इसके बाद अगले दिन यानी 5 जुलाई को निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। इस इकोनाॅमिक सर्वे में सरकार ने रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। सर्वेक्षण में सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश पर जोर दिया है। बताते चलें कि अंतरिम बजट 2019 ( interim Budget 2019 ) के दौरान आर्थिक सर्वे पेश नहीं किया गया था, क्योंकि इसे पूर्ण बजट के साथ ही पेश किया जाता है।

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ( K Subramanian ) और उनकी पूरी टीम ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। संसद में सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद के सुब्रमण्यम ने कहा, "संतुलित अर्थव्यवस्था से उपर उठकर यह सर्वेक्षण निवेश नियोजित केस तैयार करने पर केंद्रित है, ताकि हम 8 फीसदी की आर्थिक ग्रोथ तक पहुंच सकें। निवेश की वजह से ही हम मांग को पूरा कर सकते हैं, निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के साथ नौकरियाें के अवसर को बढ़ा सकते हैं।"

स्वच्छ भारत पर जोर

इकोनाॅमिक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत पर एक खास चौप्टर बनाया गया है। इसमें कहा गया है, "सरकार की पहल से भारत का 98.9 फीसदी हिस्सा स्वच्छा भारत मिशन पहुंच चुका है। अक्टूबर 2014 में इस मिशन के लाॅन्च के बाद अब 16 जून 2019 तक देशभर में कुल 9.5 करोड़ टाॅयलेट बनाया जा चुका है। 2014 से लेकर 2018 के बीच प्रति वर्ष करीब 50 लाख टाॅयलेट बनाया गया। अब हम 3 करोड़ टाॅयलेट प्रति वर्ष बना रहे हैं।" इस चैप्टर में सरका ने स्वच्छ भारत से सुंदर भारत बनाने के बारे में भी बात किया है।

