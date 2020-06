वित्त मंत्री का आदेश, छोटे और मझोले उद्मियों को लोन देन में तेजी लाएं बैंक

नई दिल्ली: सरकार ने लोकल के लिए वोकल होने की बात पहले से कह रखी है और यही वजह है कि सरकार स्वदेशी छोटे उद्मियों को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रही है । इसकी के तहत सरकार ने MSMEs को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन देने का ऐलान किया है। लेकिन देखा जा रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े इन उद्मियों को अभी भी लोन के मामले में कई तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं।

इसीलिए मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( finance minister nirmala sitharaman ) ने पब्लिक सेक्टर बैंकों ( public sector banks ) के प्रमुखों के साथ बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र (एमएसएमई क्षेत्र) के लिये शुरू की गई लोन गारंटी योजना (msme loan scheme ) के काम में तेजी लाने का आदेश दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में सरकार द्वारा किये गए ऐलानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

वित्त मंत्री ने योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। वित्तीय सेवाओं के विभाग ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी । आप उस ट्वीट को नीचे देख सकते है

FM’s review of PSBs: Hon’ble FM @nsitharaman Ji complimented PSBs on rapid traction for achieving sanctions of Rs. 20000 Cr under ECLGS. Also advised to maintain proactive outreach at branch level and keep Forms for ECLGS simple & formalities at minimum. @PMOIndia @FinMinIndia