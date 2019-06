G-20 की बैठक में डि़जिटल टैक्स का किया गया समर्थन, निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर की वकालत

नई दिल्ली। जी-20 समूह देशों के शीर्ष वित्त अधिकारी शनिवार को इस बात पर सहमत हुए कि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स लगाने के लिए जल्दी एक वैश्विक प्रणाली की जरूरत है। इस प्रणाली को लेकर कई देशों ने अफनी सहमति जताई है, लेकिन अमरीका इस बदलाव से खुश नहीं है। वहीं, जापान के फुकुओका शहर में शनिवार को जी-20 देशों के वित्त प्रमुखों ने फेयर टैक्स लागू करने का एकसुर में समर्थन किया।



बड़ी कंपनियों से वसूला जाना चाहिए ज्यादा टैक्स

आपको बता दें कि जी-20 समूह देशों ने यह काम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को सौंपा है। उससे कहा गया है कि वह प्रणाली को ठीक करें। इसके साथ ही जापान के लोगों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बड़ी कंपनियों से राजस्व के आधार पर टैक्स वसूला जाना चाहिए। इस टैक्स से काफी देशों को फायदा होगा।



निर्मला ने किया ट्वीट

इस सिस्टम पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत सरकार के कर से बचने के लिए कई कंपनियां नए-नए तरीके अपना रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में बड़ी डिजिटल कंपनियों की टैक्स चोरी का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए बेहतर और कारगर कानून बनाने की वकालत की। वह जापान के फुकुओका में जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय कराधान पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि, 'कर बचाव और कर अपवंचना से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।'

The Union Minister of Finance & Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman @nsitharaman participating in two day G-20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors which began today in Fukuoka, Japan.@nsitharamanoffc @Indiainjapan

@japaninindia pic.twitter.com/fXX4vkcxjO