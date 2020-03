खुशखबरी ! बुधवार से 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकाल सकेंगे Yes Bank खाताधारक

नई दिल्ली : बुधवार शाम 6 बजे Yes Bank पर लगा Moratorium हटा दिया जाएगा । सरकार ने जानकारी नोटिफिकेशन जारी कर साझा की। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि fit and proper नियम के तहत यस बैंक में नए निवेश को मंजूरी दे दी गई है। इस नियम के तहत बैंक में 15 फीसदी तक का हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा बैंक पर लगी withdrawl लिमिट को भी हटा लिया जाएगा । यानि बुधवार की शाम से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकेंगे । Moratorium हटने के 7 दिनों के बाद नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा ।

रेडी है yes bank का रिवाइवल प्लान

RBI के दखल के बाद कई बड़े बैंक YES Bank में निवेश को तैयार हैं । yes bank में निवेश करने वालों में ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ-साथ राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी और अजीम प्रेमजी ट्रस्ट शामिल हैं और ये सभी मिलकर Yes Bank में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे

लाल दलाल स्ट्रीट में भी दिखा 'दमानी' का दम, 3 हजार करोड़ रूपए का हुआ फायदा

ICICI, AXIS , कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC ने अपना निवेश प्लान बताया है। HDFC बोर्ड ने इक्विटी के जरिए यस बैंक में 1000 करोड़ रुपए निवेश की इजाजत दे दी है। इसी तरह एक्सिस बैंक भी यस बैंक में 600 करोड़ रुपए और कोटक महिंद्रा बैंक ने 500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। इसके अलावा ICICI बैंक के बोर्ड ने यस बैंक में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दे दी है।