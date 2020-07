Ladli Scheme: इस योजना में हर वर्ष परिवार को मिलेंगे 5 हजार रुपये, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

-Haryana Ladli Yojana 2020: महिला और बाल विकास मंत्रालय ( Ministry of Women and Child Development ) के सहयोग से हरियाणा लाडली योजना ( Haryana Ladli Yojana ) की शुरूआत की गई थी।

-इस योजना का मकसद प्रदेश में बेटियों के जन्म ( Scheme For Daughter ) को प्रोत्साहित करना है और साथ ही कोई भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझें बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचें।

-इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।