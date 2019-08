जेटली के निधन से उद्योग जगत को लगा गहरा झटका, दिग्गज कारोबारियों ने ट्वीट कर जताया दुख

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ रही है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक और उद्योग जगत के सभी लोगों ने गहरा दुख जताया है। देश के दिग्गज कारोबारियों ने ने जेटली को अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्हें एक महान राजनेता और सच्चा सुधारवादी बताया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए, जिसमें जेटली का सबसे अहम रोल था।



सुनील मित्तल ने भी जताया दुख

भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भारत का एक प्रखर नेता और विधि विशेष दुनिया से चला गया। उन्होंने कहा कि जेटली किसी बात को अपने खास अंदाज से देखते थे। इसी करण कई बार दूसरे पक्ष के लोग भी सलाह के लिए उनकी ओर आकर्षित होते थे।



गौतम अडानी ने किया ट्वीट

अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने जेटली के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि एक प्रतिभाशाली वक्ता, सक्रिय सांसद, सार्वजनिक नीतियों महारथी और हर वर्गों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की अनूठी क्षमता वाले अरुण जेटली की दूरदर्शिता और प्रगतिशील सोच नए भारत को बनाने में सहायक रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

A gifted orator, dynamic parliamentarian, champion of public policy and a man with an invaluable ability to connect with people from different sections, Mr. Arun Jaitley's vision and progressive thinking has been a catalyst in shaping New India. RIP 🙏 — Gautam Adani (@gautam_adani) August 24, 2019

आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट

महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को नमन करता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जिनने जिंदगी अपने विश्वास के साथ जी और जिसने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया...।



फिक्की अध्यक्ष ने कहा देश के लिए है भारी क्षति

फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा कि अरुण जी का निधन भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देश का एक गौरवशाली पुत्र, एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी और एक व्यक्ति जिसका हमारे देश की जबरदस्त आर्थिक क्षमता के प्रति दृढ़ विश्वास था, आज हमारे बीच से उठ गया।

FICCI mourns sad demise of Mr #ArunJaitley. Arun ji’s demise has been a great loss for India. The country has lost a proud son; a patriot; a nationalist & someone who was a firm believer in tremendous economic potential our country had to offer: FICCI President Mr Sandip Somany. pic.twitter.com/NVVt2aGtyT — FICCI (@ficci_india) August 24, 2019

जेटली एक अद्भुत इंसान

जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिन्दल ने ट्वीट किया कि जेटली एक अद्भुत इंसान, एक अच्छे मित्र थे। वह देश को बारीकी से समझते थे और उन्हें हमेशा आदर के साथ याद किया जाएगा और उनकी कमी खलेगी। हमारा देश एक महान सपूत खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।

#ArunJaitley ji was a wonderful human being, a great friend and a thorough professional. We had interacted number of times and his understanding of our nation was highly evolved. He will be remembered fondly and missed deeply. Our country has lost a great son. #ripArunJaitley — Sajjan Jindal (@sajjanjindal) August 24, 2019

एसोचैम के अध्यक्ष ने किया ट्वीट

एसोचैम के अध्यक्ष बीके गोयनका ने कहा कि अरुण जेटली के निधन उनके लिए गहरी क्षति है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों का काफी सम्मान मिला। वह मूल रूप से सुधारवादी थे और 'एसोचेम' के अच्छे मित्र थे। सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम कर्लोस्कर ने जेटली को 'सच्चा सुधारवादी और आर्थिक उदारवाद का सशक्त प्रवक्ता बताया।

Deeply saddened by the demise of Shri Arun Jaitley - an astute politician, dynamic minister and a brilliant lawyer. A big loss to the nation. My heartfelt condolences to his bereaved family. May his soul rest in peace. — Balkrishan Goenka (@BKGoenka) August 24, 2019

