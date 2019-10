पीएमसी घोटाले को लेकर RBI गवर्नर से सीतारमण ने की बातचीत, जल्द दूर होगा संकट

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहकों के पैसे के बारे में उनकी चिंताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की है। लंबे समय से चल रहे इस घोटाले के कारण खाताधारकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।



सीतरमण ने किया ट्वीट

वित्तमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि पीएमसी बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर से बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ग्राहकों की चिंताओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा जाएगा। मैं दोहराना चाहूंगी कि भारतीय वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की चिंताओं को व्यापक रूप से दूर किया जाए।"

Spoken to governor @RBI on the #PMCBank matter. He assured me that clients & their concerns will be kept on top priority. I wish to reiterate that @FinMinIndia will ensure that customers concerns are comprehensively addressed. We understand the justified worries of the customers.