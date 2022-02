रोजाना 50 रु की बचत से मिल सकते हैं 35 लाख रु! जानिए क्या है सरकारी स्कीम

अगर आप जोखिम रहित निवेश करना चाहते हैं तो पोस्‍ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें निवेश करने से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा उआर लोन लेने की भी सुविधा मिलेगी।

स्टॉक मार्केट में या म्यूचूअल फंड में निवेश करने पर जोखिम को देखते हुए अक्सर लोग निवेश करने से बचते हैं। ऐसे में अगर आप ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां जोखिम कम हो या न क बराबर हो तो आपको पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छी जगह निवेश करते हैं तो रिटर्न भी भी अच्छा मिलता है। पोस्ट ऑफिस की स्‍कीम में जोखिम भी कम होता है और पैसे डूबने की संभावना कम होने के साथ ही रिटर्न भी अच्छा मिलता है।

