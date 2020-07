महीने के 4500 रुपये से ऐसे बन सकते हैं करोड़पति, यहां जानिए पूरी Details

-Mutual Funds Investment: हर शख्स की ख्वाहिश होती है वह करोड़पति बन जाए, लेकिन कैसे? इसका सीधा जवाब है सब्र रखकर।

-बिना बिजनेस के भी करोड़पति ( Way to Become Millionaire ) बना जा सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड वो गोल्डन चाबी है, जो आपको करोड़पति बनने में मदद करेगी।

- SIP ( Systematic Investment Plan ) आप हर महीने कुछ रुपये निवेश कर 5.5 करोड़ से ज्यादा रुपये बना सकते हैं।