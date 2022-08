Durand Cup 2022: जानें आज से शुरू हो रहे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के बारे में खास बातें

यह भी पढ़ें फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को भंग करने के बाद एक्शन में केंद्र सरकार इस बार टूर्नामेंट में कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सबसे ज्यादा 10 लीग मैच की मेजबानी करेगा, इसके अलावा इसमें 7 नॉकआउट मैच भी होंगे। इसके बाद इंफाल और गुवाहाटी में 10 मैच होंगे। इसके अलावा नए स्टेडियम में कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम, नैहाटी स्टेडियम, किशोर भारती स्टेडियम कोलकाता और खुमान लंपक स्टेडियम इंफाल, मणिपुर और इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में मैच होंगे।



Group A Fixtures



August 17- Jamshedpur vs Indian Air Force



August 19- Mohammedan vs FC Goa



August 21- Jamshedpur vs Bengaluru



August 23- FC Goa vs Indian Air Force



August 25- Bengaluru vs Mohammedan



August 27- Jamshedpur vs FC Goa



August 29- Bengaluru vs Indian Air Force



August 31- Jamshedpur vs Mohammedan



September 2- Bengaluru vs FC Goa



इस बार इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्हें चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में एफसी गोवा, मोहम्मदबिन एससी , एफसी गोवा, बेंगलुरू एफसी, जमशेदपुर एफसी, इंडियन एयरफोर्स एफटी, जबकि ग्रुप बी में ईस्ट बंगाल, एटीके मोहन बागान, मुंबई सिटी एफसी, राजस्थान यूनाइटेड एफसी, इंडियन नेवी एफटी शामिल हैं। जबकि ग्रुप सी में नैरोका एफसी, तिरु एफसी, हैदराबाद एफसी, चेन्नईइन एफसी, आर्मी रेड एफटी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रुप डी में ओडीशा एफसी, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी, केरला ब्लास्टर्स एफसी, सुदेवा दिल्ली एफसी और आर्मी ग्रीन एफटी शामिल है।

Group B fixtures



August 16- East Bengal vs ATK Mohun Bagan



August 18- Mumbai City vs Indian Navy



August 20- ATK Mohun Bagan vs Rajasthan United



August 22- East Bengal vs Mumbai City



August 24- ATK Mohun Bagan vs Indian Navy



August 26- East Bengal vs Rajasthan United



August 28- ATK Mohun Bagan vs Mumbai City



August 30- Rajasthan United vs Indian Navy



September 3- East Bengal vs Indian Navy



September 5- Mumbai City vs Rajasthan United

Group C fixtures



August 18- NEROCA vs TRAU



August 20- Chennaiyin vs Army Red



August 22- TRAU vs Hyderabad



August 24- Army Red vs NEROCA



August 26- Hyderabad vs Chennaiyin



August 28- TRAU vs Army Red



August 30- Hyderabad vs NEROCA



September 1- TRAU vs Chennaiyin



September 3- Army Red vs Hyderabad



September 5- NEROCA vs Chennaiyin

Group D fixtures



August 17- Odisha vs NorthEast United



August 19- Sudeva Delhi vs Kerala Blasters



August 21- NorthEast United vs Army Green



August 23- Odisha vs Kerala Blasters



August 25- Army Green vs Sudeva Delhi



August 27- NorthEast United vs Kerala Blasters



August 29- Odisha vs Sudeva Delhi



August 31- Kerala Blasters vs Army Green



September 2- NorthEast United vs Sudeva Delhi



September 4- Army Green vs Odish