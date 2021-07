यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। यह फाइनल मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक चला और पेनल्टी शूटआउट में इटली ने 3—2 से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। घरेलू मैदान में खेल रही इंग्लैंड की टीम अपने 55 साल के सूखे को खत्म नहीं कर सकी। यह इटली की लगातार 34वीं जीत रही। इससे पहले इटली ने साल 1968 में यूरो कप जीता था।

शुरुआत में इंग्लैंड ने ली बढ़त

फाइनल मुकाबला बड़ा ही रोचक रहा। मैच की शुरुआत में इंग्लैंड ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इटली पर बढ़त हासिल कर ली थी। इंग्लैंड के ल्यूक शॉ ने मैच के दूसरे ही मिनट में गोल दागकर टीम को 1-0 की बढत दिला दी। पहले हाफ में इंग्लिश टीम ने इटली को कोई गोल नहीं करने दिया। वहीं मैच के 67वें मिनट में लियोनार्डो बोनुची ने गोल कर इटली की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर हो गया।

