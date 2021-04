टॉटेनहम हॉटस्पर ने रियान मैसन को अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया

नई दिल्ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) क्लब टॉटेनहम हॉटस्पर ने अपने मुख्य कोच जोस मोरिन्हो को उनके पद से बर्खास्त करने के बाद पूर्व खिलाड़ी रियान मैसन को सीजन के बाकी समय के लिए अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। क्लब ने मंगलवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। हॉटस्पर ने कहा, ‘जोस मोरिन्हो के जाने बाद, अब हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि रियान मेसन सीजन के बाकी समय के लिए अंतरिम मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे।’ रियान अब क्रिस पॉवेल और निगेल गिब्स के साथ अंतरिम सहायक प्रमुख कोच और मिशेल वर्म के रूप में अंतरिम गोलकीपिंग कोच के रूप में शामिल होंगे। लेडले किंग फस्र्ट टीम असिस्टेंट के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेंगे।

मोरिन्हो की जगह रियान बने कोच

टॉटेनहम हॉटस्पर के अध्यक्ष डैनियल लेवी ने कहा, ‘प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों की इस टीम में हमें बहुत विश्वास है। हमारे सामने अब एक कप फाइनल और छह प्रीमियर लीग मैच बचे हैं और अब हम सीजन के लिए एक मजबूत फिनिश हासिल करने के लिए अपनी सभी ऊजार्ओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।’ हॉटस्पर ने सोमवार को ही अपने मुख्य कोच जोस मोरिन्हो को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। मोरिन्हो को करीब 17 महीने तक कोच रहने के बाद उनको पद से हटाया गया है। मोरिन्हो नवंबर 2019 में हॉटस्पर के कोच बने थे।

