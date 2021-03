IPL 2021 : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इन खिलाड़ियों पर खेला दांव, जानिए पूरा शेड्यूल, टाइमिंग और वेन्यू

नई दिल्ली। आईपीएल के 14वें सीजन (IPL 2021) का महाकुंभ 9 अप्रेल से शुरू होने जा रहा है, जो 30 मई तक चलेगा। पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indias) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore) के बीच 9 अप्रेल को चेन्नई में खेला जाएगा। सभी टीमें अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं। पिछले आईपीएल के मुकाबले इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में कई बदलाव करते हुए बड़े खिलाड़ियों पर दांव खेला है ताकि ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म किया जा सके।

इन खिलाड़ियों को किया गया रिटेन

आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली, एबी डी विलियर्स, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, एडम जैम्पा, शहबाज अहमद, जोश फीलिप, केन रिचर्डसन और पवन देश पांडे को रिटेन किया है।

नीलामी में खरीदे आठ खिलाड़ी

गौरतलब है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2021 की नीलामी में कुल आठ नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। आरसीबी ने नीलामी में ग्लेन मैक्सवेल (14.25 करोड़ रुपए), सचिन बेबी (20 लाख रुपए), रजत पाटीदार (20 लाख रुपए), मोहम्मद अजहरुद्दीन (20 लाख रुपए), काइल जैमीसन (15 करोड़ रुपए), डैनियल क्रिश्चियन (4.80 करोड़ रुपए), सुयश प्रभुदेसाई (20 लाख रुपए) और केएस भारत (20 लाख रुपए) को खरीदा।

IPL Retention Announcement 🔊 Here’s the news you’ve been waiting for, 12th Man Army. We have retained 12 stars from our 2020 squad. 🌟🤩#PlayBold #IPL2021 #WeAreChallengers pic.twitter.com/YkzSV3EUjU