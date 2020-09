Flipkart Big Billion Days Sale 2020: 80 प्रतिशत तक डिस्काउंट के साथ मिलेंगे ये ऑफर्स

Big Billion Days 2020 में यूजर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर और डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही No Cost EMI और कैशबैक जैसे ऑफर भी मिलेंगे। वहीं Flipkart Plus यूजर्स को सेल से एक दिन पहले Early एक्सेस का लाभ मिलेगा।

ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर जल्द ही Big Billion Days 2020 फेस्टिव सीजन सेल की शुरुआत होने वाली है। इसमें यूजर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर और डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही No Cost EMI और कैशबैक जैसे ऑफर भी मिलेंगे। वहीं Flipkart Plus यूजर्स को सेल से एक दिन पहले Early एक्सेस का लाभ मिलेगा। Early Pass यूजर्स को अन्य यूजर्स की अपेक्षा स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। Flipkart Big Billion Days 2020 के दौरान विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड धारक No Cost EMI पर सामान खरीद पाएंगे। डेबिट कार्ड धारक ईएमआई में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।

No Cost EMI ऑफर

सेल के दौरान SBI, ICICI Bank, HDFC Bank सहित कई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक यूजर्स No Cost EMI ऑफर में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वहीं जिनके पास डेबिट कार्ड हैं, वे EMI ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। Bajaj Finserv कार्ड वालों को को भी EMI ऑफर मिलेगा।

मिलेगा कैशबैक ऑफर

Big Billion Days 2020 सेल के दौरान यूजर्स कैशबैक ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। SBI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स को 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा Paytm से भुगतान करने वालों को भी कैशबैक मिलेगा।

1 रु में मोबाइल प्रोटेक्शन

इस सेल के दौरान यूजर्स को नए स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाएंगे। सेल के दौरान ही कई नए स्मार्टफोन लॉन्च भी हो सकते हैं। नए स्मार्टफोन पर यूजर्स को No Cost EMI और Exchange offer भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही 1 रुपए की शुरुआती कीमत में कम्प्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन भी ऑफर किया जाएगा।

80 प्रतिशत तक डिस्काउंट

Flipkart Big Billion Days सेल में टीवी और होम अप्लांयेज पर यूजर्स को 80 प्रतिशत तक का बंपर डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और एक्सेसरीज पर भी 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। डिस्काउंट के साथ इसमें यूजर्स को एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।