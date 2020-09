Google ने Play Store से हटाए ये 17 malicious apps, यहां देखें पूरी लिस्ट

Google Play Store पर कई एप्स ऐसे होते हैं, जो मैलिशस malicious होते हैं। Google समय—समय पर इन malicious apps एप्स को प्ले स्टोर से हटाता रहता है। एक बार फिर से गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ही 17 malicious apps हटाए गए हैं। ये एप्स oker मैलवेयर से इन्फेक्टेड थे। इन मैलवेयर एप्स का पता Zscaler ThreatLabZ रिसर्चर्स ने लगाया। ऐसे एप्स की लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है, फिर भी ये किसी न किसी तरह गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद रहने का रास्ता ढूंढ लेता है। Zscaler सिक्यॉरिटी रिसर्चर विरल गांधी ने एक ब्लॉग पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इन मैलवेयर का इस्तेमाल एसएमएस, कॉन्टैक्ट, डिवाइस इन्फर्मेशन और प्रीमियम वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकोल (WAP) के साइनअप के लिए किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें—Google से Customer care का नंबर निकाल फोन किया तो खाते से उड़े 1 लाख रुपए

1,20,000 बार किया जा चुका डाउनलोड

Google ने Play Store से जो 17 malicious apps हटाए हैं, उनको करीब 1,20,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर स्कैनर एप्स हैं। इसके अलावा इनमें मैसेजिंग एप्स और फोटो एडिटर्स एप्स भी शामिल हैं। गूगल को जब टेक दिग्गज ने इन malicious apps की जानकारी दी तो, गूगल ने इन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया। अब कोई भी इन एप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएगा।

यह भी पढ़ें—यहां जानें, WhatsApp से कैसे लीक हो रही हैं बॉलीवुड स्टार्स की Drugs चैट! आप भी रहें सावधान

ये हैं 17 मैलवेयर इन्फेक्टेड एप्स

गूगल ने अपने प्ले स्टोर से जो 17 एप्स हटाए हैं, उनकी नाम हैं...

All Good PDF Scanner

Direct Messenger

Mint Leaf Message-Your Private Message

Tangram App Lock

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Private SMS

Style Photo Collage

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Meticulous Scanner

Care Message

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

All Good PDF Scanner

बता दें कि गूगल इन समय—समय पर ऐसे malicious apps को फिल्टर करता रहता है। ये एप्स यूनिक कैटिगरी ‘Bread’ के तहत आते हैं। हालांकि इतनी स्कैनिंग करने के बावजूद Joker मैलवेयर के इस नए वेरिएंट ने प्ले स्टोर में फिर से अपनी जगह बना ली। बता दें कि इससे पहले गूगल ने इसी तरह के करीब 1,700 इनफेक्टेड एप्स हटाए थे। बता दें कि इसी वर्ष जोकर मैलवेयर से इन्फेक्टेड एप्स कई बार हटाए जा चुके हैं।