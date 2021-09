Noise ColorFit Brio: Noise कंपनी की नई स्मार्टवाॅच हुई भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। भारतीय कंपनी Noise अपनी स्मार्टवाॅचेज़, ईयरफोन्स, स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ के लिए जानी जाती है। यह कंपनी 2014 में शुरू हुई थी। हालांकि Noise कई तरह के गैजेट्स बनाती है पर इसकी स्मार्टवाॅचेज़ काफी लोकप्रिय हैं। कम बजट की ये स्मार्टवाॅचेज़ लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन्स हैं। हाल ही में कंपनी ने एक नई स्मार्टवाॅच Noise ColorFit Brio मार्केट में लॉन्च की है। कम बजट की यह स्मार्टवाॅच लोगों के लिए एक काम का गैजेट हो सकता है। कंपनी ने ट्वीट करके इस स्मार्टवॉच के लॉन्च के बारे में जानकारी दी।

Our all new ColorFit Brio with 1.52” IPS LCD TruView™ display, IP68 waterproof, 10-days long battery life, 50 sports modes & more is out now. Hurry! Get your ColorFit Brio at a special launch price. https://t.co/oxDwYnl1gU #NoiseSmartwatch #ColorFitBrio #NoiseNewLaunch pic.twitter.com/UIyTDf9HGR