NoiseFit Core: Noise कंपनी की नई स्मार्टवाॅच हुई भारत में लॉन्च, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। भारतीय कंपनी Noise अपनी स्मार्टवाॅचेज़, ईयरफोन्स, स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ के लिए जानी जाती है। यह कंपनी 2014 में शुरू हुई थी। हालांकि Noise एक से ज़्यादा तरह के गैजेट्स बनाती है पर इसकी स्मार्टवाॅचेज़ काफी लोकप्रिय हैं। कम बजट की इन स्मार्टवाॅचेज़ की रेंज में लोगों के लिए अच्छे ऑप्शन्स मिलते हैं। हाल ही में कंपनी ने एक नई स्मार्टवाॅच भारतीय मार्केट में लॉन्च की है। कम बजट की यह स्मार्टवाॅच लोगों के लिए एक काम का गैजेट हो सकता है। कंपनी ने ट्वीट करके इस स्मार्टवॉच के लॉन्च के बारे में जानकारी दी।

Your wait ends. Meet the smartly designed #NoiseFitCore smartwatch ft. 1.28'' touchscreen display, wide range of watchfaces, your personal health manager and more. Get your hands on it today. Buy now. #SmartDesign #NoiseSmartwatch #JustLaunchedhttps://t.co/HK1xEkoIEn pic.twitter.com/Z2UoQopR03