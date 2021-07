Kronos Beta: Portronics ने भारत में लॉन्च की नई फिटनेस स्मार्टवाॅच, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। Portronics भारत में गैजेट्स और इनोवेशन के लिए 2010 में अपनी शुरुआत से ही एक भरोसेमंद कंपनी रही है। पोर्ट्रोनिक्स ने ही सबसे पहले भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स, ईयरफोन्स, कार एसेसरीज़, पावर बैंक आदि को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया। इन गैजेट्स को लोगों ने भी पसंद किया। अब पोर्ट्रोनिक्स ने एक नया गैजेट भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। यह एक फिटनेस स्मार्टवाॅच है, जिसका नाम Kronos Beta है।

क्या है Kronos Beta

Kronos Beta एक फिटनेस स्मार्टवाॅच है। यह वर्क-आउट, हेल्थ ट्रैकिंग और फिटनेस से जुड़ी अन्य एक्टिविटिज़ को ट्रैक करके यूज़र्स को अपडेट करती है।

Kronos Beta के फीचर्स

हाई-रिजॉल्यूशन TFT डिस्प्ले स्क्रीन - Kronos Beta में डायल के साथ 1.28 इंच का हाई-रिजॉल्यूशन TFT डिस्प्ले स्क्रीन है। इससे इस फिटनेस स्मार्टवाॅच को कैपेसिटिव टच एक्सपीरियंस और बेहतर क्वालिटी का टच इंटरफेस मिलता है।

वाटरप्रूफ - Kronos Beta पूरी तरह से वाटरप्रूफ है इसलिए इसे पानी में जैसे कि स्विमिंग के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

हार्ट रेट मानिटरिंग - Kronos Beta से इंसान के दिल की गति को भी मॉनिटर किया जा सकता है।

ब्लड-प्रेशर ट्रैकिंग - Kronos Beta से इंसान के ब्लड प्रेशर को भी ट्रैक किया जा सकता है।

