वायरल हो रहा बुर्जुग दादा-दादी की लव स्टोरी का वीडियो, जानिए किस बात पर रूठ गए थे दंपति

Gonda Viral Video News: इन दिनों सोशल मीडिया पर दो बुजुर्गों का मिठाई खिलाते वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में मिठाई खिलाते दुपति है जो अपने गिले शिकवे लेकर थाने पहुंच गए। फिर पुलिस कर्मियों ने दोनों की सुलह कराई।

गोंडा के कटरा बाजार थाने में एक बुर्जुग दंपत्ति के समझौते का वीडियो वायरल हो गया है। इन दोनों की लव स्टोरी में कुछ ऐसी है कि छोटी सी बात पर दोनों के इश्क में जहर घुल गया। बातचीत बंद हो गयी। लंबे समय से बुर्जुग दंपत्ति एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से अनजान जैसा व्यवहार करते थे। बात पुलिस तक पहुंची। तो अनबन का यह मामला थाने तक पहुंच गया।

Video Gone Viral of Old Couple in Gonda