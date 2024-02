पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 28 फरवरी को सर्द हवाओं और तेज बारिश का डबल अलर्ट, मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

ग्रेटर नोएडाPublished: Feb 26, 2024 07:52:41 am Submitted by: Ritesh Singh

IMD New Prediction on Rain: फरवरी महीने के जाते- जाते बारिश दिखाएगी अपना कहर, सर्द बर्फीली हवाए करेगी परेशान, गर्म कपड़े की पड़ेगी फिर से जरूरत।

UP Weather

IMD UP Radar: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण यूपी में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। वहां पर सर्दी की हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से बदलाव की संभावना है। ( IMD New Prediction on Rain) फरवरी के अंत में, मौसम बदलने की संकेत हैं। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मौसम ( thunderstorm and Lightning Warning for UP)

( UP Weather) पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण, यूपी में सुबह और शाम का मौसम सर्द रहता है। लेकिन दोपहर में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ( ( UP Weather) पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण, यूपी में सुबह और शाम का मौसम सर्द रहता है। लेकिन दोपहर में तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ( IMD alert For Rain In UP)आने वाले दिनों में नोएडा में बारिश की संभावना है। फरवरी महीने की विदाई बारिश के साथ हो सकती है।

बारिश से होगी फरवरी की विदाई ( IMD city weather Lucknow) मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 28 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में बारिश का अलर्ट ( Western Disturbance) प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, झांसी, कौशांबी, बांदा, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, वाराणसी समेत अन्य कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पढ़ना जारी रखे