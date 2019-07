इजराइल चुनाव में भी 'मोदी मैजिक', नेतन्याहू ने लगवाए मोदी के साथ वाले पोस्टर

तेल अवीव। आम चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) और भाजपा की प्रचंड जीत ने विपक्षी दलों को तो चौंकाया ही, सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता का डंका बज गया।

यही कारण है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ( Benjamin Netanyahu ) भी पीएम मोदी के भरोसे ही अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं।

दरअसल, अब पीएम मोदी का जलवा देश में ही नहीं विदेशों में भी दिखने लगा है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाले एक चुनावी विज्ञापन सामने आया है। नेतन्याहू ने चुनाव प्रचार के लिए मोदी के साथ अपनी तस्वीर वाला बैनर शहर में लगाया है।

माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के शख्सियत का फायदा उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि 2019 आम चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ी थी और प्रचंड जीत हासिल की थी। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू एक-दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं।

इजरायली पत्रकार अमीचाई स्टीन ने रविवार को एक इमारत के बाहर लगे बैनर की तस्वीर साझा की है। इमारत में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Russian President Vladimir Putin ) के बैनर भी देखे गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'नेतन्याहू का चुनावी विज्ञापन: पुतिन, ट्रंप और मोदी।'

