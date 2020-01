असम: भोगाली बिहू के दौरान दिखा CAA का विरोध, गांव पहुंचे CM को दिखाए काले झंडे

(गुवाहाटी,राजीव कुमार): असम में भोगाली बिहू का खुमार चढ़ा हुआ है। लेकिन इस बार भोगाली बिहू मनाते हुए स्थानीय लोग नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भोगाली बिहू की मेजी (बिहू की सुबह अग्नि की सेवा करने के लिए लकड़ियों व फूस का एक अंबार लगाकर जलाया जाता है) में बुधवार को सीएए की प्रतियां फूंकी। भोगाली बिहू का सामान बेचेने वाले दुकानदारों ने भी सीएए नहीं मानेंगे यह तख्तियां लगाई हुई थी। ऐसे में बिहू का परिदृश्य ही बदला-बदला दिखाई दिया।

सीएम को दिखाए काले झंडे, जलाया पुतला...

#WATCH Assam: All Assam Students' Union (AASU) workers show black flags to the convoy of Chief Minister Sarbananda Sonowal in Chabua, Dibrugarh. pic.twitter.com/pT98NTEoFp