कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर 8 लाख की लूट, ड्राईवर हुआ घायल कैशियर सही सलामत

ग्वालियर। शहर में कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर 8 लाख की लूट हो गई है। घटना शिवपुरी लिंक रोड की है। जहां पर सीएमएस कंपनी की कैश वैन पर तैनात गार्ड को गोली मार दी गई है। गार्ड की मौके पर मौत हो गई। वहीं वैन के ड्राईवर को छर्रे लगें हैं। कैशियर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ।

सीएमएस कंपनी की कैश वैन में शनिवार दोपहर लूट हो गई। आरोपियों ने वैन के सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर 8 लाख रूपयों से भरा बैग लूट ले गए। घटना शिवपुरी लिंक रोड पर ई-कार्ट कंपनी के ऑफिस के सामने हुई है। आरोपियों ने पहले पूरी रैकी कर लूट को अंजाम दिया। सीएमएस कंपनी की पटेल नगर ब्रांच से कैशियर रीतेश (40), गार्ड रमेश तोमर (55) और ड्राईवर कैश रिकवरी के लिए निकले थे। दोपहर करीब 2.30 बजे कैशियर रीतेश शिवपुरी लिंक रोड पर बने मारूती कंपनी के शोरूम से 6 लाख रूपए का कलेक्शन लेकर निकला और वहीं पास में कूरियर कंपनी ई-कार्ट के ऑफिस पहुंचे वहां से 1.50 लाख की रकम लेकर वापस वैन में बैठा । तभी वैन के पीछे से बाइक पर सवार मुंह बांधे हुए तीन बदमाश आए सीधे वैन के गार्ड रमेश पर गोलियां बरसाने लगे। वैन में बैठा कैशियर रूपयों से भरा बैग छोड़ अपनी जान बचाकर भागा। गोली लगने से रमेश की मौके पर मौत हो गई और ड्राईवर छर्रे लगने से बुरी तरह घायल हो गया। बंदूक की दम पर लूट का पूरा वाक्या सीसीटीवी में कैद हो गया है। बताया जा रहा है बैग में करीब 8 लाख रुपए थे।

वैन के कैशियर की कड़ी पूछताक्ष

कैशियर ने पुलिस को बताया की तीन लोगों ने हमला किया। मैं गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाकर भागा। बदमाशों ने मुझ पर गोली चलाई लेकिन मैं बच गया। हम रोज की तरह कैश कलैक्शन कर रहे थे। घटना में मेरे साथी की मौत हो गई है।

मौके पर पहुंचे एसपी

हत्या और लूट की जानकारी मिलते ही ग्वालियर एसपी अमन सिंह राठौर घटना स्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे को चैक कर तुरंत एलर्ट जारी किया। संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया है। उनसे पूछताक्ष कर रही है।

लूट के बाद शहर की ओर भागे लुटेरे

घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश शहर की और भागे हैं। एसपी के निर्देश पर रास्ते में लगे दुकानों, घरों के बाहर के सीसीटीवी फुटेज चैक कर रही है। एसपी का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा लिया जाएगा।

रमेश के घर में मची चीख-पुकार

रमेश तोमर का परिवार ग्वालियर में कांचमिल क्षेत्र में रहता है। जैसे ही उन्हें हत्या की जानकारी मिली वैसे ही पूरा परिवार बिलख-बिलख कर रोने लगा।