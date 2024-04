lok sabha election 2024 नामांकन का काउंडाउन शुरू , प्रत्याशी के साथ पांच लोग जा सकते हैं, आम लोगों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

ग्वालियरPublished: Apr 12, 2024 11:32:32 am Submitted by: Balbir Rawat

Lok Sabha election 2024 nomination countdown begins, five people can accompany the candidate, entry of common people will be restricted

कलेक्टर राजस्व न्यायालय में सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच जमा कर सकते हैं नामांकन

8 में से 5 दिन नामांकन भरे जाएंगे, तीन दिन छुट्टी रहेगी

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी 12 अप्रेल से सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को देखते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। पहाड़ी के नीचे के प्रवेश द्वार से प्रत्याशी के साथ पांच लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। शेष भीड़ को नीचे रोक दिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के समय आम लोगों का कलेक्ट्रेट पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कर्मचारियों को पहचान पत्र देखकर प्रवेश मिल सकेगा।

चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 12 से 19 अप्रेल के बीच निर्धारित की है, लेकिन 12 से 19 अप्रेल के बीच तीन सरकारी छुट्टी हैं। इस कारण पांच दिन ही प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के बाहर स्थित काउंटर से प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों व उनके प्रस्तावकों द्वारा भूतल स्थित कलेक्टर न्यायालय के कक्ष में स्थित काउंटर पर नकद जमानत राशि जमा कर सकेंगे।। साथ ही नेट बैंकिंग का उपयोग कर ऑनलाइन भी जमानत राशि जमा की जा सकेगी। जमानत राशि इतनी जमा करनी होगी अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार- 12500 रुपए

सामान्य उम्मीदवार 25000 रुपए प्रत्याशी को इन बातों का रखना होगा ध्यान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार को एक प्रस्ताव की जरूरत है। निर्दलीय व क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों को 10 प्रस्ताव की जरूरत होगी। प्रस्ताव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का होना जरूरी है।

अभ्यर्थी सुविधा पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नियत अवधि के भीतर ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को आवश्यक अभिलेखों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का निर्धारित प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जाएगा।