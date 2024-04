Property business दस साल में दो गुना बढ़ा प्रोपर्टी कारोबार, दस्तावेज पंजीयन 32 हजार से बढकऱ 71 हजार पहुंचे

Property business दस साल में दो गुना बढ़ा प्रोपर्टी कारोबार, दस्तावेज पंजीयन 32 हजार से बढकऱ 71 हजार पहुंचे

ग्वालियरPublished: Apr 10, 2024 11:09:50 am Submitted by: Balbir Rawat

Property business increased two times in ten years, document registration increased from 32 thousand to 71 thousand.

2015 में 2500 करोड़ का हुआ था कारोबार, अब यह बढकऱ पहुंचा 7000 करोड़

शहर में चकमा प्रोपर्टी कारोबार, इस महीने रहेगा आचार संहिता का असर, मई में फिर से बढ़ेंगी रजिस्ट्री

वित्त वर्ष 2023-24 में रियल स्टेट का कारोबार खूब चमका है। इस बार 7 हजार करोड़ की संपत्तियां बिकी हैं और 71 हजार दस्तावेज पंजीकृत हुए है। इस बार रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। दस साल पहले (2015 में) रियल स्टेट का कारोबार 2500 करोड़ का था। कारोबार में दो गुना वृद्धि हुई है। अब मई में फिर से कारोबार रफ्तार पकड़ सकता हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है। 50 हजार से ऊपर की नकदी साथ लेकर चलने में डर रहे हैं। सात मई को मतदान होने के बाद यह बंधन नहीं रहेगा।

केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने एक अप्रेल से नई गाइड लाइन लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। इस कारण मार्च में लोगों ने संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई। 31 मार्च रात 11:30 बजे तक रजिस्ट्री की गई, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति नहीं मिलने से एक अप्रेल से गाइड लाइन लागू नहीं सकी, लेकिन तीन अप्रेल से नई गाइड लाइन लागू हो गई है। करीब 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है। हर सेक्टर में बिकी हैं संपत्तियां वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि भूमि, फ्लैट, मकान, प्लॉट, डुप्लेक्स की बिक्री हुई है। शहर के आसपास जो नई कॉलोनी विकसित हुई हैं, उनमें पंजीयन अधिक हुए हैं। व्यवसायिक संपत्तियों के भी बड़े दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं।

दशहरा, दीपावली के समय भी सबसे ज्यादा पंजीयन हुए थे, क्योंकि लोगों ने अपने नए घर में गृह प्रवेश के लिए पंजीयन कराए थे। नवरात्रि में पंजीयन की संभावना - वैसे नवरात्रि में संपत्ति खरीदना लोग शुभ मानते हैं। नवरात्रि में भी पंजीयन होने की संभावना है। क्योंकि बैंक फाइनेंस की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नकदी लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक से भुगतान होता है। - अप्रेल में पूरे महीने शुभ मुहूर्त भी है। त्योहार भी हैं, जिससे पंजीयन बढऩे की संभावना है। वित्त वर्ष दस्तावेज राजस्व 2014 32493 246.41 2015 36899 232.92 2016 29888 243.00 2017 36616 326.46 2018 38415 352.04 2019 40702 366.39 2020 50610 406.39 2021 60610 532.97 2022 65862 592.83 2023 71905 715.00 (राजस्व का आंकड़ा करोड़ में है) इस बार राजस्व का लक्ष्य हासिल किया है। 710 करोड़ का टारगेट मिला था, उसकी जगह 715 करोड़ का राजस्व आया है। मई में फिर से रजिस्ट्री की संख्या बढऩे की संभावना है। दिनेश गौतम, वरिष्ठ जिला पंजीयक