8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

ग्वालियर

Raksha Bandhan: 8 घंटे रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहुर्त, ये रहेगी टाइमिंग…

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर शनिवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1.24 बजे तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र भी पूर्णिमा तिथि को दोपहर 3.30 बजे तक रहने वाला है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर्व 9 अगस्त को है। इस बार भाइयों की कलाईयों पर सोने-चांदी की राखियों के साथ ही सराफा बाजार में डायमंड की विशेष राखियां भी बिक रहीं हैं। ब्रेसलेट की तरह दिखने वाली मोती और डायमंड जड़ित राखियां भी काफी पसंद आ रही हैं। इनमें सर्वाधिक मांग चांदी की राखियों की है। इसकी दो खास वजह बताई जा रही हैं। एक यह कि चांदी के भावों में उछाल को देखते हुए कई बहनें निवेश के रूप में चांदी की राखियां खरीद रही हैं। हालांकि पिछले साल से सोने और चांदी के दाम काफी तेज हैं, इसके चलते इनसे बनी राखियों के दाम भी बढ़े हुए हैं।

20 से 25 हजार रुपए की डायमंड की राखियां

सराफा कारोबारी अजय मंगल ने बताया कि चांदी की राखियां 500 से 3000 रुपए तक की रेंज में हैं और सोने की राखियां 3000 से 10000 रुपए तक की हैं। इसके साथ ही इस बार डायमंड की राखियां भी आईं हैं। इसमें सोने के साथ डायमंड लगे हैं। डायमंड वाली राखियों के दाम 20 से 25 हजार रुपए हैं। ये सभी राखियां कोलकाता के कारीगरों से तैयार कराई हैं। सोने-चांदी और डायमंड की राखियों के करीब ऑर्डर 20 आर्डर आए हैं।

शुभ मुहूर्त में बांध सकेंगे राखी

रक्षाबंधन पर शनिवार को राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त में सुबह 5.47 बजे से दोपहर 1.24 बजे तक रहेगा। भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2.12 बजे प्रारंभ होगा और रात 1.52 बजे समाप्त हो जाएगा, इसलिए 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं रहेगा। रक्षाबंधन पर शनिवार को पूर्णिमा तिथि दोपहर 1.24 बजे तक रहेगी। श्रवण नक्षत्र भी पूर्णिमा तिथि को दोपहर 3.30 बजे तक रहने वाला है।

सुबह 5.47 से शुभ मुहूर्त

शुभ मुहूर्त: सुबह 5.47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक।

अभिजीत: दोपहर 12 से 12.53 तक।

सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 5.47 बजे से दोपहर 2.23 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो शुभ है।

08 Aug 2025 12:27 pm

Raksha Bandhan: 8 घंटे रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहुर्त, ये रहेगी टाइमिंग…

