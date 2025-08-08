Raksha Bandhan: 8 घंटे रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहुर्त, ये रहेगी टाइमिंग…

Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन पर्व 9 अगस्त को है। इस बार भाइयों की कलाईयों पर सोने-चांदी की राखियों के साथ ही सराफा बाजार में डायमंड की विशेष राखियां भी बिक रहीं हैं। ब्रेसलेट की तरह दिखने वाली मोती और डायमंड जड़ित राखियां भी काफी पसंद आ रही हैं। इनमें सर्वाधिक मांग चांदी की राखियों की है। इसकी दो खास वजह बताई जा रही हैं। एक यह कि चांदी के भावों में उछाल को देखते हुए कई बहनें निवेश के रूप में चांदी की राखियां खरीद रही हैं। हालांकि पिछले साल से सोने और चांदी के दाम काफी तेज हैं, इसके चलते इनसे बनी राखियों के दाम भी बढ़े हुए हैं।