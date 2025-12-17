हनुमानगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी एथेनोल फैक्टरी बंद करने की जंग, टकराव की आशंका में हनुमानगढ़ बना छावनी

हनुमानगढ़ में लग रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनोल फैक्टरी बंद करने की छिड़ी जंग के बीच बुधवार को जंक्शन मंडी परिसर में किसानों की महापंचायत की घोषणा की गई है। इसे देखते हुए विरोध का मंच तैयार हो गया है। विभिन्न संगठनों के किसान नेता हनुमानगढ़ पहुंचने लगे हैं। किसान नेताओं ने प्रशासन को चेताया है कि जब तक फैक्टरी बंद करने का स्थाई आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि फैक्टरी लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा। वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आश्ंाका को देखते हुए सभी ने एक स्वर में फैक्टरी निर्माण को स्थाई तौर पर रोकने की मांग की है। ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित किया जा सके।

वहीं संवादहीनता की स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट से लेकर मंडी में सभा स्थल तक लाउडस्पीकर लगाए हैं। ताकि प्रशासन किसानों तक अपनी बात सीधे तौर पर पहुंचा सके। करीब पंद्रह सौ पुलिस जवानों का जाब्ता सभा व कलक्ट्रेट के आसपास तैनात किया गया। दस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जिला मुख्यालय पर बुधवार को भी नेटबंदी और निषेधाज्ञा लागू रही। तीन से अधिक ट्रेक्टर एक साथ रखने को लेकर पाबंदी रही। आंदोलन के चलते शहर में यातायात व्यवस्था को डायवर्ट किया गया। सभा स्थल पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। कलक्ट्रेट के आसापास मजबूत बेरिकेडिंग की गई। ताकि बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सके।