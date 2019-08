राजस्थान के इस जिले में अचानक हुए ओलावृष्टि, बारिश के साथ गिरे चने के आकार के ओले

Rain and Hail in Rajasthan : राजस्थान में फिर भारी बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) का दौर चल गया है। जहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश से नदी-नाले उफान पर आए हुए हैं वहीं, हनुमानगढ़ जिले में बारिश के साथ ओले गिरने ( Hailstorm in Rajasthan ) की खबर है। जिले में शाम को 6 बजे बाद ओले की बरसात ( Hail Storm ) हुई।