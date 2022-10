चूहे के कारण अंधकारमय हुए यूपी के आठ गांव, 11 घंटे बाद हुआ समस्या का समाधान

हापुड़ जिले के उपैड़ा में स्थित बिजलीघर में लगी इनकमिंग मशीन में एक चूहा घुस गया। जिससे मशीन में फाल्ट हुआ और आठ गांवों की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई।

यूपी के हापुड़ जिले में एक चूहे ने आठ गांव को अंधकारमय कर दिया। यहां उपैड़ा स्थित बिजलीघर में रखी इनकमिंग मशीन में एक चूहा घुस गया। इसके बाद मशीन में फाल्ट हुआ जिसके कारण आठ गांवों की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई। उधर, शनिवार तड़के तीन बजे ही सभी गांवों की बिजली आपूर्ति गुल होने से ग्रामीणों को भी पेरशानी का सामना करना पड़ा। घर के काम-काज रुक गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने बिजलीघरों में फोन करने शुरू कर दिए। लोगों ने जब बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों से बिजली गुल होने का कारण पूछा तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। करीब 11 घंटे बाद दोपहर डेढ़ बजे समस्या का समाधान हो सका और बिजली बहाल की गई।

Eight villages of UP darkened because of rats Problem solved after 11 hours