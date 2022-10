यूपी में अब पेंशनर भी बिजली जांच के दायरे में, इन बिंदुओं पर होगी चेकिंग

उत्तर प्रदेश (UP) में अब से आम उपभोक्ताओं की तरह ही बिजली निगम (Electricity Corporation) के 3200 पेंशनरों (Pensioners) के घर-घर जाकर टीम बिजली कनेक्शनों (Electricity Connection) की जांच करेगी।

उत्तर प्रदेश में अब से पेंशनरों के घर भी बिजली चेकिंग के दायरे में आएंगे। आम उपभोक्ताओं की तरह ही बिजली निगम (Electricity Corporation) के 3200 पेंशनरों (Pensioners) के घर-घर जाकर बिजली कनेक्शनों (Electricity Connection) की जांच की जाएगी। इसके लिए बकायदा एक अलग जांच टीम बनाई जाएगी जो पेंशनरों के घरों और परिसरों के तय प्वाइंट पर जांच करेगी। ये जांच 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है। टीम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। दरअसल, इन पेंशनरों को कुछ शर्तों के साथ में सस्ती बिजली मुहैया कराई जाती है। हालांकि इसमें भी अगल-अलग श्रेणी के पेशनरों के लिए अलग-अलग बिजली बिल तय किया गया है। इसीलिए अब से पेंशनरों के घरों में भी बिजली जांच कराई जाएगी।

Now pensioners in UP are also under the purview of electricity checking