खराब बिजली मीटर के बहाने औसत वसूली करने पर लगाम कसेगी सरकार, होगा ये काम

यूपी पावर कारपोरेशन ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में उन सभी मीटरों को चिन्हित किया है, जो खराब हैं। इस दौरान करीब आठ हजार मीटर पाए गए हैं। पावर कारपोरेशन ने उन सभी मीटरों को बदलकर नए मीटर को तत्काल लगाने के आदेश जारी किए हैं।

शहरों में खराब मीटर के नाम पर औसत बिजली बिल लेने की मनमानी पर रोक लगेगी। इसके लिए यूपी पावर कारपोरेशन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में उन सभी मीटरों को चिन्हित किया गया है, जो खराब हो रखे हैं। इस दौरान करीब आठ हजार मीटर पाए गए हैं। पावर कारपोरेशन उन सभी मीटरों को बदलकर नए मीटर को तत्काल लगाने की तैयारी में हैं। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने इस बावत कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिससे शहरों में औसत बिलिंग का खेल बंद किया जा सके और लोगों को राहत मिले।

There will be ban on average recovery on pretext of bad electricity meter