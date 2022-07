स्कूल में टीचर्स ने उतरवाए छात्राओं के कपड़े, बीएसए ने की बड़ी कार्रवाई

UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक स्कूल की शिक्षिकाओं ने छात्राओं के कपड़े उतरवा दिए। इस पर बीएसए ने बड़ी कार्रवाई की।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों के आय दिन कहीं वीडियो तो कुठ नई नई शिकायतें सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब यूपी के हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र के एक कम्पोजिट विद्यालय में फोटो खिंचवाने के लिए दो बच्चियों की ड्रेस की अदला-बदली करवाने का मामला सामने आया है। जब अभिभावकों को इसके बारे में पता चला तो छात्राओं के पिता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत की। बीएसए ने कड़ा रुख आपनाते हुए स्कूल की दो शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया है।

Teachers took off the clothes of girl students in school BSA took big action