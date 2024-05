“Narendra Modi के आने के बाद चीजें बदल गई”, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को किया खबरदार, कहा-आतंकवाद बर्दाश्त नहीं

“Things have changed after Modi ji came “: EAM Jaishankar : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

नई दिल्ली•May 04, 2024 / 07:11 pm• M I Zahir

Foreign Minister S Jaishankar

Things changed after the arrival of Narendra Modi”, FM warned Pakistan : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ( EAM S Jaishankar) ने पाकिस्तान ( Pakistan) के सीमा पार आतंकवाद को उचित जवाब देने की कसम खाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi )के पदभार संभालने के बाद पड़ोसी को संभालने के लिए भारत का रुख बदल गया है। पिछली सरकारों के विपरीत, देश बदल गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उरी और बालाकोट जैसी कार्रवाइयां कीं। उन्होंने आतंकवाद पर नरमी न बरतने की बात कही।

​पाकिस्तान का आतंकवाद का इतिहास एस जयशंकर ( S Jaishankar) ने कहा “जहां तक ​​पाकिस्तान का सवाल है, सीमा पार आतंकवाद का इतिहास रहा है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि जब तक मोदी सरकार नहीं आई, हम इसे बर्दाश्त कर रहे थे। हम दूसरा गाल आगे कर रहे थे। हम कार्रवाई नहीं कर रहे थे। मोदी के आने के बाद , चीजें बदल गई हैं। भारत से उचित प्रतिक्रिया मिलेगी उन्होंने कहा, “आपने उरी, बालाकोट देखा। इसलिए हमने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत से उचित प्रतिक्रिया मिलेगी।” दोनों मोर्चों पर काम करना भारत की जिम्मेदारी विदेश मंत्री जयशंकर ने मध्य पूर्व में चल रहे इज़राइल-ईरान तनाव पर कहा कि खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले 90 लाख नागरिकों की रक्षा करना और स्थिति को कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक दोनों मोर्चों पर काम करना भारत की जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों के शासक पीएम नरेंद्र को महत्व देते विदेश मंत्री ने कहा, “पूरे खाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में युद्ध की स्थिति और तनाव व्याप्त है… लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है… खाड़ी देशों के शासक पीएम नरेंद्र को महत्व देते हैं।” मोदी इतने मजबूत हैं कि उन्होंने कोविड के दौरान भारतीयों को तरजीह दी।” मैंने विदेश मंत्रियों से संपर्क किया उन्होंने कहा “अब, 21 भारतीय नौसेना के जहाज इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं और उनका काम शांति बनाए रखना और व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना है। राजनयिक क्षेत्र में, जब दोनों पक्ष एक संक्षिप्त अवधि के लिए एक-दूसरे से जुड़े रहे, तो मैंने विदेश मंत्रियों से संपर्क किया। तनाव कम करना चाहिए विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिया कि दुनिया चाहती है कि वे युद्ध के साथ आगे न बढ़ें और उन्हें जिम्मेदारी से तनाव कम करना चाहिए और यही हुआ।” आतंकवादियों को बाहर निकाला विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के किसी भी कृत्य का जवाब देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रमुख ब्रिटिश दैनिक द गार्जियन की 12 अप्रेल को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश की बाहरी जासूसी एजेंसी रॉ ने केंद्र के आदेश पर पाकिस्तान के अंदर वांछित आतंकवादियों को बाहर निकाला। अपराधियों से निपटने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता विदेश मंत्री ने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया के संबंध में, केंद्र में पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना करते हुए कहा कि आतंक के अपराधियों से निपटने के लिए एक देश में “कोई नियम नहीं हो सकता”। चूँकि उत्तरार्द्ध नियमों से नहीं खेलते हैं। ‘व्हाई भारत मैटर्स’ के मराठी अनुवाद का विमोचन विदेश मंत्री ने अपनी पुस्तक ‘व्हाई भारत मैटर्स’ ( Why Bharat Matters) के मराठी अनुवाद के विमोचन के अवसर पर पुणे के युवाओं के साथ बातचीत के दौरान कहा,”मुंबई में 26/11 के हमलों के बाद, यूपीए सरकार ने कई दौर की चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ‘पाकिस्तान पर हमला करने की कीमत उस पर हमला न करने की लागत से अधिक है।’ मुंबई जैसा कुछ होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं इस पर प्रतिक्रिया मत करो, आप अगली घटना को घटित होने से कैसे रोक सकते हैं?” आतंकवादियों के लिए कोई नियम नहीं हो सकता उन्होंने कहा, “उन्हें (आतंकवादियों को) यह नहीं सोचना चाहिए: हम लाइन के इस तरफ हैं, इसलिए कोई हम पर हमला नहीं कर सकता। आतंकवादियों के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। आतंकवादियों को जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकते।” पाकिस्तान की ओर इशारा किया यह पूछे जाने पर कि जब अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और विकसित करने की बात आती है तो कौन सा देश सबसे कठिन है, जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा किया क्योंकि उन्होंने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर ( Kashmir) में सीमा पार से किए गए आतंकवादी कृत्यों का जिक्र किया था। एक ‘वैध ताकत’ का प्रतिनिधित्व उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तत्कालीन भारतीय प्रांत में हमले करने के लिए अपने उत्तर-पश्चिमी हिस्से से जनजातीय लोगों को भेजा था, लेकिन सरकार ने उन्हें ‘घुसपैठिए’ करार दिया, न कि ‘आतंकवादी’, लगभग यह कहने के लिए कि वे एक ‘वैध ताकत’ का प्रतिनिधित्व करते हैं।’ यह समस्या 2014 में शुरू नहीं हुई

विदेश मंत्री ने कहा “नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री बनने के लिए) 2014 में ही आए, लेकिन यह समस्या 2014 में शुरू नहीं हुई। यह यह समस्या 1947 में शुरू हुई, मुंबई आतंकवादी हमलों (26/11) के बाद भी नहीं। यह 1947 में शुरू हुई। सन 1947 में, कश्मीर में पहले लोग पाकिस्तान से आए, और कश्मीर पर हमला किया… वे कस्बों, शहरों को जला रहे थे, वे लोगों को मार रहे थे… पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा ”हम आपके पीछे आएंगे”, उन्होंने उनसे कश्मीर को पूरी तरह से बाधित करने के लिए कहा। हमने सेना भेजी, फिर कश्मीर का एकीकरण हुआ उन्होंने कहा, “हमने क्या किया? हमने सेना भेजी, और फिर कश्मीर का एकीकरण हुआ। सेना अपना काम कर रही थी, लेकिन हमने रोक दिया। उसके बाद, हम संयुक्त राष्ट्र में गए। अगर आप देखें, तो इसमें आतंकवाद का एक शब्द भी नहीं है (भारत का) पिछले दिनों कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मांगें) इसमें कहा गया है कि कबायली आक्रमण, जैसे कि 1965 में, पाकिस्तानी सेना ने हमला करने से पहले घुसपैठियों को भेजा था… हमें अपनी मानसिकता में बहुत स्पष्ट होना होगा। जरदारी की टिप्पणी पर निशाना साधा विदेश मंत्री ने पिछले साल मई में कहा था कि “आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद के अपराधियों के साथ एक साथ नहीं बैठते हैं”। एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ‘आतंकवाद को हथियार देने’ वाली टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। आतंकवाद के अपराधियों के साथ आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते जयशंकर ने कहा “आतंकवाद के पीड़ित आतंकवाद के अपराधियों के साथ मिल कर आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते हैं। आतंकवाद के पीड़ित अपना बचाव करते हैं, आतंकवाद के कृत्यों का प्रतिकार करते हैं, वे इसका आह्वान करते हैं, और वास्तव में यही हो रहा है। यहां आना और इन पाखंडी शब्दों का प्रचार करना मानो, हम एक ही नाव पर हैं। यह भी पढ़ें Pakistan : ईरानी जहाज पर तड़प रहा था पाकिस्तान, मदद करने पहुंचा भारत ​ पढ़ना जारी रखे