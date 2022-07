हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह का डीएम को पत्र, कहा जेई मेरे नाम पर कर रहा पैसा वसूली

UP News: भाजपा विधायक ने एक जेई पर उनके नाम पर पैसा वसूलने का डीएम को पत्र लिखा है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हरदोई सवायजपुर विधानसभा के भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने भ्रष्टाचार के एक मामले में डीएम को शिकायती पत्र भेजा है। गुरुवार को सोशल मीडिया में यह पत्र वायरल हुआ। भाजपा विधायक ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि विकासखंड भरखनी और हरपालपुर में अवर अभियंता (जेई) आरईएस दीपक राठौर तैनात हैं। उन्होंने विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि व मनरेगा में भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित किया। यह जांच प्राक्कलन समिति उप्र सरकार ने कराई थी। जनपद स्तर पर बनी समिति में सीडीओ के साथ जांच में बतौर तकनीकी सहायक दीपक राजपूत गए थे। उन्होंने कार्रवाई से बचाने के लिए शिकायत वाली ग्राम पंचायतों के प्रधानों व वहां तैनात विभिन्न कर्मचारियों से धन उगाही की।

BJP MLA Madhvendra Pratap Singh letter to DM in Hardoi, said JE is recovering money in my name